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Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kızını alarak kaçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

YAKALANDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.

YAKALANDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse'yi de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alarak kaçan özel güvenlik görevlisi Eyyüp Y.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yaptı. Ekipler, mobese kamerası görüntülerini izlerken yanındaki kızıyla şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi fark etti. İncelemede, bu kişinin Eyyüp Y. olduğu belirlendi. Hemen harekete geçen ekipler, Eyyüp Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin 1 yaşındaki kızı, yakınlarına teslim edilirken, Eyyüp Y. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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