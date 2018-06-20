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Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

EDİRNE'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı (81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Özkan (81) hakkında, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'eşini canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de tartıştığı eşi Kıymet Özkan'ı (81) keserle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Özkan (81) hakkında, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 'eşini canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamedeki ifadesinde bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü itiraf eden Özkan, "Keserle kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.
​Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Özkan, geçen Mayıs ayında çıkan tartışmada eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına defalarca vurarak öldürdü. İsmail Özkan olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, hakkında savcılık tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Göçer tarafından hazırlanarak Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 sayfalık iddianame kabul edildi. Savcı Göçer iddianamesinde, katil zanlısı İsmail Özkan için 'eşini canavarca bir hisle, eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis ve savcılık ifadelerinde eşini keserle başına defalarca vurarak öldürdüğünü itiraf eden İsmail Özkan, bir anlık sinirle hareket ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. İddianamedeki ifadesinde de olay gününü anlatan Özkan, "Kıymet benim ikinci eşimdir, kendisi ile 12 yıldır resmi nikahlı olarak evliyim. Ara sıra aramızda münakaşa yapardık. Eşim sabah saatlerinde eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi. Bende kendisine 'Olur mu öyle şey? Burası senin evin, bir yere gidemezsin. Kız kardeşin ile aramız yok, görüşmeni istemiyorum' dedim. Ancak eşim bana 'Deli misin sen?' diyerek odada bulunan sehpanın bacağını attı. Benim moralim bozuldu ve tartışmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapının yanında işlerim için kullandığım keseri gördüm. Bir anlık sinir ile eşime saldırdım, suratına vurdum. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim bu sırada yere düştü ve 'İmdat' diye bağırdı. Ben de birkaç defa daha keserle vurdum. Bir anlık sinirle ile yaptım, pişmanım" dedi.
Edirne Bürosu'ndan avukat Harika Taybıllı'nın görevlendirildiği davada, katil zanlısı İsmail Özkan, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

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Eşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemiEşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemiEşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemiEşini keserle öldüren yaşlı adama ömür boyu hapis istemi

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