Eşini öldürdü, pompalı tüfekle komşusunu kovaladı

Erhan GÖĞEM/KESKİN (Kırıkkale), (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde Ali Uçaçelik (55) tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Özgül Uçaçelik'i bıçaklayarak öldürdü. Kapısını çalıp, kendisini teslim olmaya ikna ettiği komşusunu da pompalı tüfekle kovalayan Ali Uçaçelik, ilçe adliyesinde görevli polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Keskin ilçesi Altındağ Mahallesi Hüdaverdi Atılım Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir evde oturan Ali ve Özgül Uçaçelik çifti arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Ali Uçaçelik, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşi Özgül Uçaçelik’i karnından bıçaklayarak öldürdü. Bağrışmaları duyan çiftin komşusu Hüseyin Dönmez, polise haber verdi, ardından da Uçaçelik ailesinin kapısını çaldı. Ali Uçaçelik'ten eşini öldürdüğünü öğrenen Durmaz, komşusundan polise teslim olmasını istedi. Bu sırada tartışma çıkınca Ali Uçaçelik içeri girip pompalı tüfeğini kaparak kaçan Hüseyin Dönmez’in peşine düştü.
Uçaçelik'in tüfekle ateş açtığı kovalamaca, Keskin Adliyesi'ne kadar devam etti. Bu sırada adliyede görevli nöbetçi polis memuru, havaya ateş açarak Uçaçelik'i durdurup gözaltına aldı.
Polis memurunun olay yerine sevk edilen ekiplere teslim ettiği Uçaçelik, emniyete götürüldü.
Hayatını kaybeden Özgül Uçaçelik'in cesedi ise Keskin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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