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Eşini öldürdüğü bıçağı kendine 15 kez saplamış

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasında olduğu 7 çocuk annesi eşi Aysel Aruk'u (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren, daha sonra aynı bıçakla intihar eden Şaban Aruk'un kendisini 15 kez bıçakladığı ortaya çıktı.

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasında olduğu 7 çocuk annesi eşi Aysel Aruk'u (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren, daha sonra aynı bıçakla intihar eden Şaban Aruk'un kendisini 15 kez bıçakladığı ortaya çıktı.
Olay dün merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti'nde meydana geldi. Aysel Aruk, yanına birkaç eşya aldıktan sonra evden çıktı. Bir süre sokakta yürüyen Aysel Aruk'un arkasından gelen boşanma aşamasında olduğu eşi Şaban Aruk, önünü kesti. Şaban Aruk, eşini dövdü, ardından cebinden çıkardığı bıçağı saplamaya başladı. Eşini çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan Şaban Aruk'un, daha sonra 20 metre kadar yürüdüğü ardından da elindeki bıçağı bu kez defalarca kendine sapladığı belirtildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Aysel Aruk'un yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şaban Aruk, kurtarılamadı. Şaban Aruk'un yapılan ilk incelemesinde kalp bölgesinde 15 bıçak yarası olduğu belirlendi.
Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü belirtilirken, Aysel Aruk'un kaç bıçak darbesi aldığı otopsi sonucunda ortaya çıkacak.
Aysel Aruk'un daha önce karakola giderek eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Çiftin daha önce merkez Bağlar ilçesinde oturduğu, Aysel Aruk'un 2017 yılında Bağlar polis merkezine giderek eşi Şaban Aruk'un uyuşturucu madde ve alkol alarak kendisi ile çocuklarını darp ettiği, kavga sırasında ayırmak için araya giren çocuklarına da "Çekilin, dışarı çıkın ben bu kadını öldüreceğim" yönünde ifade vererek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Aysel Aruk'un polis merkezine yaptığı şikayetinde koruma talebinin olmadığı belirtilirken, ikili arasında boşanma davasının sürdüğü, bu yüzden daha önce de çift arasında kavgalar yaşandığı öğrenildi.

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