Eşini öldüren koca: Yüzüme tükürdü. kendimi kaybettim

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BOŞANMAK üzere olduğu eşi Leyla Karal'ı, sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ali Karal hakim karşısına çıktı. Olay günü yolda giderken eşinin küfür etmeye başladığını söyleyen sanık Ali Karal, "Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım" diyerek ağladı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık Ali Karal getirildi. Duruşmaya Leyla Karal'ın annesi Mevlide Demir, babası Mustafa Demir ve kardeşi Ersin Demir de şikayetçi olarak katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Karal, Leyla Karal ile 24 yıl evli kaldığını belirterek "Olaydan 15 gün önce babası bizdeydi. Daha sonra eşim, teyzesinin misafir geleceğini söyledi. Çalıştığım için gece saat 01.00'de eve gelip, saat 17.00'da işe gidiyordum. Gündüzleri evde oluyordum, bu nedenle teyzesinin gelmesini istemedim. Hatta teyzesi kaldığı sürece kendisinin de izin almasını söyledim. Ancak kabul etmedi. Tartışmalarımız devam etti, tartışmalarımız büyüyünce beni evden attı. Beni eve almadığı halde dışarıda buluşup geziyordu. Bana 'eve gelme' dedi. Boşanmayı teklif etti. Ben de 'isteğin neyse olsun' dedim. Sonra avukata gidip protokol yaptık. Ama hala işyerime gelip bana hakaretler ediyordu. Şişli'de bir evimiz vardı. O evi kendisine vermem için baskı yapıyordu" dedi. "BIÇAĞI RATGELE SALLADIM" Olay günü yolda giderken eşinin küfür etmeye başladığını öne süren sanık Ali Karal, "Ağır hakaretler etti. Yüzüme tükürdü. Ben de o arada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım" diyerek ağladı. Şikayetçi avukatlarının bıçağı ne zamandır taşıdığını sorması üzerine sanık Karal, "Geceleri çalıştığım için yanımda bulunuyordu. Bir senedir vardı" diye cevap verdi. "ABLAMA ŞİDDET UYGULUYORDU" Öldürülen Leyla Karal'ın kardeşi Ersin Demir ise, eniştesinin ablasına zaman zaman şiddet uyguladığını belirtti. Demir, "Olaydan bir hafta önce ablam aradı. Eniştemin, teyzesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bu yüzden sanığı dışarıya çıkardığını söyledi. Birkaç gün sonra da boşanmak için anlaştıklarını söyledi. Ben de sanığı aradım, önce inkar ettiyse de sonra hatasını kabul edip pişman olduğunu söyledi" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. "AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN" Şikayetçi baba Mustafa Demir de, "Sanık kızıma şiddet uyguluyordu. Defalarca evime vücudu yara bere içinde gelmişti. Sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Anne Mevlide Demir de sanığın kızına uzun zamandır şiddet uyguladığını söyleyerek cezalandırılmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmaya katılma talebinde bulundu. "KAVGA SESLERİNİ BÜTÜN APARTMAN DUYDU" Daha sonra komşuları Medine Şahin tanık olarak dinlendi. Şahin, "4 yıldır komşuluk ilişkimiz vardı. Olaydan bir kaç gün önce kavga sesleri geldi. Bütün apartman duydu. Yukarıya çıktık eşimle. Eşim, sanığı dışarı çıkardı. Leyla bana, 'Eşinin evine gelen misafire tacizde bulunduğunu söyledi. Hatta ses kaydı varmış bana göndermek istedi, ben istemedim. Kendisi sakinleşince evden ayrıldım. Bu olaydan sonra Ali Karal evden ayrıldı. Leyla, bana zaman zaman eşinden şiddet gördüğünü söylemişti" diye konuştu. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ Bakanlığın ve şikayetçilerin davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tanık olarak tacize uğradığı iddia edilen teyze B.A'nın dinlenmesine de karar veren heyet, duruşmayı erteledi. OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI Sanık Ali Karal'ın, Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser Sokak'ta 7 Şubat günü saat 11.00 sıralarında eşi Leyla Karal'ı boğazından bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameralarına da yansımıştı. Olaydan sonra polise teslim olan ve 8 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan şüpheli Ali Karal, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söylemişti. Şüpheli Ali Karal, aynı gün Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.