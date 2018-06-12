Eşini öldüren nakliyeci, yurt dışına kaçarken yakalandı

BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde 1 hafta önce, boşanmak isteyen 2 çocuk annesi, eşi Zerrin Neşe Ü.'yü (26), 4 kurşunla vurarak öldüren Cüneyt Ü. (28), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul'da nakliyat firması sahibi olan Cüneyt Ü.'nün boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Zerrin Neşe Ü., evine terk ederek bir hafta önce Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yaşayan kayınvalidesi Fatma ve kayınpederi Fevzi Ü.'nün yanına geldi. Eşinin ardından, Cüneyt Ü. de anne ve babasının evine geldi. Çift arasında boşanma davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Balkonda süren tartışma sırasında Cüneyt Ü., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 4 el ateş açarak eşini öldürdü. Cinayetin ardından otomobille kaçan Cüneyt Ü.'nün, baldızını da öldürmeyi planladığı öğrenildi.
Güvenlik güçleri, Cüneyt Ü.'nün İstanbul'dan gasp edilen otomobille Edirne otoban gişelerinden çıkış yaptığını belirledi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Uzunköprü ilçesinin Kırcasalih köyü yakınlarında Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde bulunan katil zanlısı Cüneyt Ü. gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmak istediği belirlenen şüpheli, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'
TSK'dan Kandil ve Sincar'a 'gece' harekatı! Orgeneral Hulusi Akar'dan 'terörle mücadele' mesajı
Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum