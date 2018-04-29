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Eşini öldüren Suriyeli ülkesine kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

MARDİN'de, eşini öldüren Suriye uyruklu şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ülkesine kaçmak üzereyken yakalandı.

MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, eşini öldüren Suriye uyruklu şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu ülkesine kaçmak üzereyken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, eşini öldüren kişinin, Suriye'ye kaçmak üzereyken, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakalanıp, gözaltına alındığı kaydedildi. Mardin'e getirilen Suriye uyruklu şüphelinin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 27 Nisan 2018 günü Suriyeli kadının öldürülmesi olayı ile ilgili olarak, Cinayet Büro görevlilerimizce olayın aydınlatılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; maktulün imam nikahlı eşi olan cinayet olayı şüphelisi Suriye vatandaşı erkek, ekiplerimizin koordineli olarak çalışması neticesinde Suriye'ye kaçmak üzere olduğu tespit edilmiş ve yapılan operasyon ile şahıs 27 Nisan 2018 günü Kilis Öncüpınar hudut kapısında yakalanarak gözaltına alınarak İlimize getirilmiştir. Adli Makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Mahkemece 28 Nisan 2018 günü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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