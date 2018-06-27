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Eşini öldürüp intihar etti (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:34 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.

Eşini öldürüp intihar etti (1)

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
BÜYÜKÇEKMECE'DE eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.
Dün gece meydana gelen olayda silah seslerine duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Eşini öldürüp intihar etti (1)Eşini öldürüp intihar etti (1)Eşini öldürüp intihar etti (1)

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