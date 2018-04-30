HABER

Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralama anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

NİĞDE'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz'ın saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 2 Nisan'da Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Olay günü aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz, beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan zanlı ise kent merkezinde polislerce yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. SALDIRI ANI GÖRÜNTÜDE Cinayet şüphelisi Coşkun Yıkılmaz'ın eşini öldürüp kayınvalidesini de yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda Coşkun Yıkılmaz, yolda yürüyen eşi ve kayınvalidesinin arkasından seslenip durduruyor. Elinde silah olan zanlıyı gören Şaziye Yıkılmaz, kızının önüne geçerek korumaya çalışıyor. Önce havaya ateş açan zanlı, daha sonra eşi ve kayınvalidesini kurşunlayıp sakin bir şekilde yürüyerek ayrılıyor.

İYİ Parti'den seçim açıklamasıİYİ Parti'den seçim açıklaması
Almanya'da skandal Türkiye kararıAlmanya'da skandal Türkiye kararı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.