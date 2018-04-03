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Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

NİĞDE'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı da (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz tutuklandı.

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Yıkılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Yıkılmaz'ı da (53) ağır yaralayan Coşkun Yıkılmaz tutuklandı. Olay, dün Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz, geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz'ın evine taşındı. Aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel Yıkılmaz ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz, arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir araçla olay yerinden kaçan Coşkun Yıkılmaz ise kent merkezinde polislerce yakalandı. Olaya karıştığı ileri sürülen babası Kamber Yıkılmaz da yakalandı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Coşkun Yıkılmaz tutuklanırken, babası Kamber Yıkılmaz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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