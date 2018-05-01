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Eşini öldürüp, polise teslim oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gaziantep'te tartıştığı eşi Öznur Durgun'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Durgun, jandarmadaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Gaziantep'te tartıştığı eşi Öznur Durgun'u av tüfeğiyle öldürdükten sonra güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Durgun, jandarmadaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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