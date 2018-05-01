Eşini öldürüp, polise teslim oldu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Öznur Durgun'u (43) av tüfeğiyle öldüren Mehmet Durgun (59), polise teslim oldu Olay, dün öğleden sonra kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Mehmet Durgun ilk eşinden ayrıldıktan sonra Öznur Durgun ile evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları olan çiftin arasında sorunlar yaşanmaya başlandı. Eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mehmet Durgun yakınlarının da araya girmesiyle eve geri döndü. Öznur ve Mehmet Durgun çifti dün çocuklarının bulunmadığı sırada evde tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlenen Mehmet Durgun, evdeki av tüfeğini alarak eşi Öznur'a peş peşe ateş etti. Mehmet Durgun, kanlar içinde yerde kalan eşinin üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden ayrıldı. GECE POLİSE TESLİM OLDU Eşini vurduktan sonra otomobiliyle kent merkezine gelen Durgun, gece emniyete giderek olayı anlattı ve teslim oldu. Polisler de Durgun'un anlattıklarının ardından durumu Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekiplerine bildirdi. Polislerin yönlendirmesiyle eve giden ekiplerin incelemesinde Öznur Durgun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durgun'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisler tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet Durgun'un ise sorgulanmasına başlandı. ​Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

