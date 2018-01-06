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Eşini önce bıçakladı, sonra tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde oturan Akın H. (41), boşanma aşamasındaki eşi N.H.'yi (36) bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle vurup kaçtı. Kendi çabaları ile hastaneye giden kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay, Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Akın H. ile eşi N.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akın H., N.H.'yi bıçakladıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan kadın, otomobiline binerek Bafra Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı kadın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Akın H.'nin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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