HABER

Eşini silahla yaralayan kişiye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

EŞİ Ayşegül Demir'i silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ömer Demir, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul Anadolu 3.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)
EŞİ Ayşegül Demir'i silahla yaraladığı gerekçesi ile tutuklu yargılanan Ömer Demir, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Demir ve avukatları ile mağdur eşi Ayşegül Demir'in avukatları katıldı.

SANIK YARALAMADAN HÜKÜM KURULMASINI İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yapan Ömer Demir, eşini öldürmek gibi bir kastı olmadığını savundu. Demir, "Anlık gelişen bir olaydı. Ben eşimi kendim ambulansa koydum ve hastaneye gönderdim. Daha sonra da kendim karakola gittim, yaralamadan hüküm kurulsun" dedi.
Sanığın avukatı Aykut Kaya da, müvekkili ile mağdur eşi arasında 1 metreden daha yakın bir mesafe bulunduğunu belirterek, "Öldürmek isteseydi zaten bu mesafeden rahatlıkla öldürebilirdi. Yaralama kastıyla hareket ediyor. Acı çekmesini istiyor, bu nedenle belden aşağısına ateş ediyor. Eylem yaralama niteliğindedir" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırdı. Mahkeme, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı gerekçesi ile sanığı, alt sınırdan uzaklaşarak 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itirafHatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.