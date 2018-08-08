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Eşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

BATMAN'da, kavga ettiği eşi Kübra Oğur'u (27) sokak ortasında tabancayla vurarak, yaralayan Bilal Oğur (25), aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.  Olay, saat 07.30 sıralarında, merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi.

Eşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar etti

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, kavga ettiği eşi Kübra Oğur'u (27) sokak ortasında tabancayla vurarak, yaralayan Bilal Oğur (25), aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 07.30 sıralarında, merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Günlük işlerde çalışan Bilal Oğur ile eşi Kübra Oğur arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken çift, evden dışarı çıktı. Sokakta süren kavga sırasında Bilal Oğur, belinden çıkardığı tabancayla Kübra Oğur'ün başına 1 el ateş etti. Eşi yere yığılırken Bilal Oğur, aynı silahı kendi başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyup, pencereden bakınca çifti kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen çifti ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bilal Oğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Kübra Oğur ise özel hastanede tedaviye alındı.
Bilal ve Kübra Oğur çiftinin 3 yıllık evli olduğu, 1 çocuklarının bulunduğu ve geçimsizlik nedeniyle sık sık tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar ettiEşini sokak ortasında tabancayla vurup, intihar etti

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