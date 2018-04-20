Eşini uyurken öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Rojbin İlhan'ı (21) uyurken pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan Şeyhmus İlhan hakkında, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 25 Aralık 2017 günü merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Rojbin İlhan'ı, evde uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçıp, 40 gün sonra teslim olan Şeyhmus İlhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. EVİ TERK EDİP, SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ Rojbin İlhan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayan Savcılık, Şeyhmus İlhan hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek, eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, şüpheli Şeyhmus İlhan'ın daha önce işlediği suçlar nedeni ile cezaevinde olduğu ve olaydan bir hafta önce denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi. İddianamede, Şeyhmus İlhan'ın cezaevinde olduğu dönemde Rojbin İlhan'ın başka bir erkek ile görüştüğüne dair söylentiler çıktığı, bu nedenle genç kadının evi terk edip sığınma evine yerleştiği ifade edildi. İddianamede maktul ile sık sık tartışma yaşandığı ve geçimsizlik bulunduğu kaydedildi. UYURKEN BAŞINA ATEŞ ETMİŞ Olay günü saat 00.40 sıralarında Rojbin İlhan'ın evlerinin oturma odasında uyuduğunu belirten savcı, bu sırada Şeyhmus İlhan'ın pompalı tüfek ile eşinin başına ateş ettiğini vurguladı. Maktulün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten savcı, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığının tespit edildiğini kaydetti, Şeyhmus İlhan'ın cezalandırılmasını istedi. İddianame, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.