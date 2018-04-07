HABER

Eşini ve 2 üvey çocuğunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü.Alınan bilgilere göre, Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesi’nde, Hayati Belli, eşi Güzel Belli ve eşinin ilk evliliğinden olan çocukları Arda Edirne (6) ile Erdinç Edirne’yi (8) sert bir cisimle vurarak öldürdü.

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü.
Alınan bilgilere göre, Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesi’nde, Hayati Belli, eşi Güzel Belli ve eşinin ilk evliliğinden olan çocukları Arda Edirne (6) ile Erdinç Edirne’yi (8) sert bir cisimle vurarak öldürdü. Evden bağırış seslerini duyan komşuları, Jandarmaya haber verdi. Eve gelen Jandarma eipleri, cesetlerle karşılaştı. Hayati Belli, 17 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. Jandarmanın incelemesi sürüyor.

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.