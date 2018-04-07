Eşini ve 2 üvey çocuğunu öldürdü

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü.

Alınan bilgilere göre, Marmara Ereğlisi Yeni Çiftlik Mahallesi’nde, Hayati Belli, eşi Güzel Belli ve eşinin ilk evliliğinden olan çocukları Arda Edirne (6) ile Erdinç Edirne’yi (8) sert bir cisimle vurarak öldürdü. Evden bağırış seslerini duyan komşuları, Jandarmaya haber verdi. Eve gelen Jandarma eipleri, cesetlerle karşılaştı. Hayati Belli, 17 yaşındaki kızını da yanına alarak kayıplara karıştı. Jandarmanın incelemesi sürüyor.