Eşini ve ağabeyini öldürdü, 6 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da eşini ve ağabeyini tabancayla öldüren zanlı, 6 yıl sonra Kahramanmaraş’ta ‘Yaşar’ olarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır’da 6 yıl önce 2 kişiyi öldüren şüpheliyi parmak izinden yakaladı. Asayiş timleri, 7 Kasım 2012 tarihinde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Gökçen köyünde tabanca ile ateş ederek 44 yaşındaki eşi Hasibe Aşuroğlu’nu ve öz ağabeyi 57 yaşındaki Selahattin Aşuroğlu’nu öldürdükten sonra firar eden Yemlihan Aşuroğlu’nun (58), Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde ‘Yaşar’ adıyla çalıştığını tespit etti. Yapılan parmak izi çalışması sonrası Yemlihan Aşuroğlu olduğu belirlenen cinayet zanlısı gözaltına alındı.
Cinayet zanlısı Yemlihan Aşuroğlu’nun emniyette alınan ilk ifadesinde, 2012 yılında eşini ve ağabeyini öldürdüğünü itiraf ederek, “Alkollüydüm, bir anlık sinirle cinnet geçirip her ikisini de öldürdüm” dediği öğrenildi.
YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu
Silivri'de kan donduran cinayet!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum