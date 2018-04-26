Eşini ve ağabeyini öldürdü, 6 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da eşini ve ağabeyini tabancayla öldüren zanlı, 6 yıl sonra Kahramanmaraş’ta ‘Yaşar’ olarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır’da 6 yıl önce 2 kişiyi öldüren şüpheliyi parmak izinden yakaladı. Asayiş timleri, 7 Kasım 2012 tarihinde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı Gökçen köyünde tabanca ile ateş ederek 44 yaşındaki eşi Hasibe Aşuroğlu’nu ve öz ağabeyi 57 yaşındaki Selahattin Aşuroğlu’nu öldürdükten sonra firar eden Yemlihan Aşuroğlu’nun (58), Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde ‘Yaşar’ adıyla çalıştığını tespit etti. Yapılan parmak izi çalışması sonrası Yemlihan Aşuroğlu olduğu belirlenen cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı Yemlihan Aşuroğlu’nun emniyette alınan ilk ifadesinde, 2012 yılında eşini ve ağabeyini öldürdüğünü itiraf ederek, “Alkollüydüm, bir anlık sinirle cinnet geçirip her ikisini de öldürdüm” dediği öğrenildi.

