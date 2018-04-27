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Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti.

Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Ümraniye'de bir kişi eşini vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)Eşini vurduktan sonra intihar etti (1)

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