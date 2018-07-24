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Eşini vurup, aynı silahla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 09:42 | Son Güncelleme

KONYA'da hurdacılık yapan 3 çocuk babası Yakup Kaya (42), tartıştığı eşi Emine Kaya'yı (36) tabancayla vurdu.

Eşini vurup, aynı silahla intihar etti

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da hurdacılık yapan 3 çocuk babası Yakup Kaya (42), tartıştığı eşi Emine Kaya'yı (36) tabancayla vurdu. Emine Kaya ağır yaralanırken, Yakup Kaya ardından aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Yakup Kaya, sabaha karşı eve geldiğinde belirlenemeyen nedenle eşi Emine Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Kaya, bitişik evde oturan kardeşi Zehra Yaşlı'yı çağırıp yardım istedi. O sırada 7 ile 11 yaşları arasındaki 3 çocuğu odalarında uyuyan Yakup Kaya, bahçede kurusıkıdan bozma silahla eşinin üzerine ateş açtı. Bacakları ve karnından yaralanan Emine Kaya yere yığıldı. Yakup Kaya ardından tabancayı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Zehra Yaşlı, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yakup Kaya, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Emine Kaya, ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

​FOTOĞRAFLI

Eşini vurup, aynı silahla intihar ettiEşini vurup, aynı silahla intihar ettiEşini vurup, aynı silahla intihar ettiEşini vurup, aynı silahla intihar etti

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