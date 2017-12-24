Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi Ardıc Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi Tayfun V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi. Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi Kader V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan S. (31) ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında çılgına dönen Tayfun V., Serkan S.’ye saldırdı. Serkan S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca, Serkan S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. Cinnet getiren koca, karısı Kader V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.
KARISI TEDAVİ ALTINDA, ADAM ÖLDÜ
Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, Tayfun V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Serkan S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken, Kader V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Serkan S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, "Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz" dedi.
Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de "Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme" diye bağırdı.
Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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