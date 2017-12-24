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Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 19:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle basan koca, gördükleri karşısında cinnet getirerek eşi ile adamı bıçakladı. Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlarıyla destekledi.

Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi Ardıc Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi Tayfun V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi. Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi Kader V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan S. (31) ile karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında çılgına dönen Tayfun V., Serkan S.’ye saldırdı. Serkan S. kaçmaya çalışırken mutfaktan bıçak alan koca, Serkan S.’yi evin kapısının önünde yakalayarak defalarca bıçakladı. Cinnet getiren koca, karısı Kader V.’yi de içeri gelerek bıçakladı.

KARISI TEDAVİ ALTINDA, ADAM ÖLDÜ

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeri giren polisler, Tayfun V.'yi güçlükle etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Ambulansların olay yerine gelmesiyle sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Serkan S.’nin olay yerinde can verdiğini tespit ederken, Kader V. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Serkan S.’nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, "Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz" dedi.

Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de "Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme" diye bağırdı.

Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Saray Tekirdağ yatak odası kadın

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
katil katildir.hayatına kast etmedikten sonra bir insanı öldürmek cinayettir.ne dinimizde ne kanunlarda bunun savunulacak bir tarafı yoktur.iyi yapmış diyenler sizin başınıza da gelsin.adam bıçaklamak parmak kesiğine benzemez.bunu yapacak insan inançsızdır Allah'a inanan bunu yapmaz.zaten bu ülkede müslümanım diyenler yüzde 70i işid kafasında müslüman.ellerine fırsat geçse önüne gelendi doğrayacak yapıya sahip.karın seni aldattıysa boşarsın çocuklarını alırsın rezil olur karşı taraf.şimdi sen hapise gir karın çocuklarıyla evine de istediğini alsın sen ordan mal mal bak
o an kişinin ne düşünme yeteneği kalır nede gözü bir şey görür allah kimsenin başına vermesin bilemezsin kardeşim
sen kendinde misin. İslam dini de bile kısasa kısas vardır. şeriattan islamdan anlamadan yorum yapma. gerçi sizler karınızı başkasının altında görseniz bile bişey demezsiniz. ne namus var ne ar
kendi yerine koy cinnetttt
@mirza_2014 tipik yobaz yorumu.senin islamiyetle alakan yok bir kere kul hakkına girdin ve sana hakkım helal olmasın bu sözlerinden dolayı.islamda kısas yapılan suçun karşılığı kadar vardır.sözde müslümansın ama zerre kadar islam kanunlarını fıkhını bilmiyorsun.Kötülüğün cezası yapılan kötülük kadardır. Ancak af edip barışma yolunu seçenlere Allah mükâfat verecektir. (42 Şura/40)Kısası ancak müslüman otorite sahipleri yerine getirir. Bir kişi veya bir topluluk bunu yapamaz.Kısas, kendi dengine göre uygulanır, aşırıya gidilmez.önce öğren sonra öt.yorumunu beğenenlere de hakkım haram olsun
kendi yataginda oyle biseyle karsilasirsan sen yaparsin aynisini. herkesin meshebi senin kadar genis degil
burada uzaktan konuşanlar,bana kendini adamın yerine koy diyenler siz de şimdi kendinizi adamın yerine koyun.daha cezaevine belki girdi belki girmedi.Şimdi ona sorsanız bin kere pişman olmuştur.cezaevi öyle asker kışlasına benzemez.ve hayatın boyunca katil olarak kalacaksın.Allah sana sormayacak mı bunun hesabını.dini alet edenler zina eden kadını ve erkeği kocası öldürsün diye zerre kadar bir emir ya da hadis bulamazsınız.zina için recm cezası vardır ama bunun içi bile 4 şahit gerekli.osmanlı devleti 600 sene de bir kere bile recm uygulamamıştır.kalkıp neyi savunuyorsunuz.cahil cühela takımı
@enteresan_adam karını biriyle yakalarsan o zaman anlarsın adam olmayan adam
@enteresan_adam tebrik ederim kardeşim çok bilmiş arkadaşımıza iyi cevap yazmışsın
Adam en büyük ihanete uğradı, hayatı kaydı, dünyası yıkıldı. Haklı desek de katil oldu. Hiç beklemediği bir anda. Millet kabus görür, uyanır. Bu maalesef kabusa uyandı. Yazık oldu.
eline sağlık kardeşim
Aldatmanın cezası ne peki ? kolay mı aldatılmak bu adamın bozulan psikolojisinin bir bedeli olmayacak mı ? Hem aldatacaksın hem de sadece boşanıp terk edileceksin. Bu mu adalet ?Aldatana okkalı bir ceza verilmez ise bu durum devam eder.
@sadikaltintas32 zina boşanma sebebi suç değil akp hukumeti kaldırdı
@ogretenadam SEN EVLİ BİR KADININ ZİNA YAPMASINI MEŞRU MU GÖRÜYORSUN, TUH ELİNE YÜZÜNE...
@sadikaltintas32 bir gece kaldırdılar malüm sansar vakası vardı ülkede
Kendine yazık etmişsin. ülkedeki kanunlarımıza göre kapıyı kitleyip polis cağıracaksın.onlarda bir kac dakika daha fazla birlikte olacak. sonra polis gelip tutuklar mahkeme sonucunu sabırla bekliyeceksin.
@mesutozcelik zina suç olmaktan çıkaralı 10 yıl oldu. polis gelmez bile. çünki suç değil
@cinbad ÇOK RAHATSIN, BAŞINA GELMEYİNCE BOL KESEDEN AT...
Tipik bir ortadogu ulkesinden gunluk manzaralar.Toplum arap kulturune alistirilmaya calistiriliyor. Herkes kendi kanunu koysun mantigi. Eeee ne oldu simdi, biri topraga biri hapse digeride hastanede, ve iyilesince de eski islere devam.Bosanirsin vurursun kicina tekmeyi bir guzelde rezil edersin, olur biter.Dunyanin yarisi kadin , git baska birini bul.Bu katilde bence karaktersiz. Benim gozumde can alan, bunlarin yaptiklari ahlaksizliktan daha dusuk bir yerdedir.Ensardaki cocuk tecavuzculerine sessiz kalanlar burda ahlak bekcisi kesilmis, ama asil dertleri Cumhuriyet dusmanligi ve seriatcilik
@perimelahat Ben de Cumhuriyetçiyim senden daha çok arap düşmanıyım. Ama adamın o anki psikolojisini düşünmeden burada ötmek tabiri caizse bekara karı boşamak kolay. Kadın ölümü hak etmiş, adama yazık oldu evet. Ama senin bu kadar zoruna gittiğine göre belli ki sen de aynı boku yemişsin zamanında veya yiyorsun. Korkudan zırvalıyorsun.
@perimelahat Bu olayı da dine saldırmak için kullanmayı düşünecek kadar alçaksınız.
@perimelahat o anda senin dediklerini düşünecek durumdamıydı sence
Yazık be çoluk çocuğun nafakası için vardiyaya gidecek erken gelince de karıyı başka bir adamla yakalayacak,senin ellerine sağlık keşke kadının işinide bitirseydin tam temizlik olurdu,inşallah ceza almazsın dostum.
katili kahraman ilan etmek..Her ne kadar suçlu olsalarda.boşa gitsin..Cinayeti meşrulaştırmayın..bu ülke ne hale gelmiş yahu..
yıgıtsın kardesım elıne saglık adelet yerını bulacak ve dımdık yasıyacaksın,devlet buyuklerımızden artık zınayı aldatan ese ceza verılmesı ıcın calısmalar yapmasını ıstıyoruz kım aldatırsa alsın cezayı fazlasıyla bu tur olaylar artmaya basladı
adam haklı olabilir buna diyecek birşey yok. ancak herkes kendi adaletini icra edecekse o zaman ülke texas a döner. devlet denilen olayın bir anlamı kalmaz.
Allah yardımcısı olsun kardeşimizin. Adamın başını yaktılar başka birşey değil.
Allah tez zamanda kurtarsın insalar
Allah yardimcisi oldun
ALLAH, ım böyle bir olayla hiç kimseyi cezalandırma.çok zor bir olay. ALLAH sabır versin böyle olaylar yaşayan insanlara..
allah yardimcisi olsun...
Allah yardımcısı olsun. Bir namusuz uğruna katil olmuş. İnşallah az bir ceza ile yada berat ile kurtulur.
Bu adamı salıvericen işte, adalet zaten yerini bulmuş.
adam oldurmek suc olsada adalet kismen yerini bulmustur, kadininda gebermesi lazimdi. serefsiz adamin yataginda o boku yersen o adaminda gozu doner. allah sabir versin
Sosyal bir bozulma, linç kültürü, katili alkışlama/ hukukta bu suçu övmeye girer, yani böyle olursa bizde öldürürüz demektir. Kadın ve adam ahlaksız olabilir ama bu onların ölmesini gerektirmez.
Vahim olan Allah'ın verdiği canı alanın nasıl can vereceğini bile bilememesi, bu insanı alkışlayanların oylarıyla hırsız namusuzlar iktidar olup, ülke yönetiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin...
adamsın! asıl o.. kadının hapise atılması gerek
hırsızlık yapsaydı bırakırlardı
Boş boş yorum yapmasın şu neymiş efendim polis çağırcakmışız falan filan kardeş zina suç olmaktan çıkarıldı bu ülkede biliyorsun herhalde yada oku öğren biraz.Herkes kendi adaletini sağlamaya başladı bu ülkede malesef Adaletmi varki bü ülkede.Sen karını başka erkekle yakaladığında bakalım nasıl bir duygu yaşarsın.Allah yardımcısı olsun bu ADAM'ın.
Allah kimseyi o duruma düşürmesin kim olsa saldırır gözü döner öldürmese bile zarar verir karşıdaki de saldırmıştır hafifletici nedenlerden kısa zamanda çıkar inşallah
Adamı öldürmesine gerek yok.ikisine de iyi bir dayak atarsın kovarsin siz sağ ben selamet.cunku degmez
Çok enteresan bir zaman diliminde yaşıyoruz. Kim masum kim suçlu belli değil.
Adam ne yapsın bu acıyı kaldıracak erkek bir daha nasıl mutlu olur nasıl bir yuva kurabilir. abi yapacak bişey yok bu acıyı ancak kan dindirebilrdi oda gerçekleşmiş.
hakim kasten adam öldürmekten ceza vererek yanlış bir karara imza atmıştır.bu olay ağır tahrik veya şiddetli cinnet veya meşru müdafaa olarak değerlendirilmeliydi.
@cinbad . eşler birirni tabulamıyor. boşar tazminat alır. bu kadar öldürmekte neyin nesi
hani nerede bu bayanlar ve neden kadin cinayetlerine son demiyorsunuz. evet adamin yaptigi da hos degil ve orada birakacaktin,ne halin varsa gor diyecektin. gerci bir de o anda onun yerinde olmak gerek. kisaca allah kimseye boyle insanlarla karsilastirmasin ve kimsenin basina da vermesin.
Bunu alkışlayanlarsa namussuzdur.Seni sevmeyeni sevmeyeceksin.Tatlılıkla ayrılacaksın.Senin yerin muebbet olmalı.Böyle kanun olmaz.
@siliya ,sen boynuzlanırsan öyle yaparsın
ELİNE SAĞLIK...
hak eden cezayı kendi kesmiş
haketmiş kadında dostuda adama helal olsun namusunu temizlemiş
ihanetin nedeni olmaz bedeli olur!
Adamın yerine 1 sn kendini koyun ve düşünün. Psikolojik olarak çok dipte şuan. Sevdiği eşinden yediği darbe, evliliğinin bitmesi, adam öldürme, yıllarca hapis yatma. Çok zor gerçekten. Böyle durumlarda bence bu adama verilen cezayı yarı yarıya kadınla paylaştırılmalı. Hatta 10 yıl verdiyse adama 6 yıl kadın yatmalı 4 yıl adam.. Lütfen işinize gelen siyasi ve rant kanunlarından biraz vakit ayırın da bu işleri düzeltin sayın yetkililer...
Allah yar ve yardımcısı olsun İNŞAALLAH beraat eder
Zinayı Suç olmaktan çıkartan AKP hükümetini, bu yasa tasarısına destek veren koyun sürüsünün ALLAH BELASINI versin. nice insanlar bunun yüzünden katil oluyorlar. Mezarınızda ters dönün inşallah, Zinayı suç olmaktan çıkartanlar. ve halen buna inanan geri zekalılar.!!!
Sadece hayatını şimdi alacağı ceza ile, cezaevinde çürütecek olan bu arkadaş üzülüyorum. Allah islah eylesin. Evlenecek erkeğe de, kadına da Allah hayırlı insanları karşılarına çıkartsın. Böyle ciğeri kuruş etmeyen reziller nedeniyle bir insanın hayatı mahvoldu.
Allah kimseyi böyle bir durumla karşılaştırmasın
ZOR HALLERDE ŞUNU DÜŞÜNÜYORUM BAZAN 90 YAŞINDA DEDE OLSAYDIM YADA YARIN ÖLECEK OLSAM BU KONUDA AYNI KARARI VERİRMİYDİM,YİNE AYNISINI YAPARMIYDIM.İYİKİ YAPMIŞIM DERMİYDİM.YADA İLERKİ YILLARDA ŞUANKİ YAPTIĞIM AKLIMA GELİRSE YAPTIĞIMLA ÖVÜNÜR MUTLU OLURMUYDUM DİYE DÜŞÜNÜRÜM.BAZANDA ER YADA GEÇ AHİRETE İNTİKAL EDECEĞİM HERKEZ GİBİ ÖLECEĞİM BU BİR GERÇEK BU HAKİKAT ÖLÜM; İŞTE ÖLDÜKTEN SONRA YİNE İYİKİ YAPMIŞIM DERMİYİM BU GÜN YAPACAĞIM İŞ İÇİN.SEVİNİRMİYİM HUZURU MAHŞERDE YAPTIĞIM İŞTEN DOLAYI.DEĞİLSE NE GEREK VAR O ZAMAN HADİ HADİ DERİM O DÜRTÜYÜ FİKRİ HAREKETE EYLEME DÖNÜŞECEK DÜŞÜNCEYİ SAVARIM..
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