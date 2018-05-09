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Eşinin açtığı boşanma davası kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisini ortaya çıkardı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Denizli Valiliği, bir lisede görevli kadın öğretmenin, öğrencisiyle ilişki yaşadığı, bu nedenle kocasının kendisine dava açıp, boşandığı haberiyle ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Denizli Valiliği, bir lisede görevli kadın öğretmenin, öğrencisiyle ilişki yaşadığı, bu nedenle kocasının kendisine dava açıp, boşandığı haberiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, okulun da adı verilerek müfettiş raporunun Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Denizli ili Merkezefendi ilçesi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğretmen ve öğrenci arasında yaşananlara ilişkin ulusal ve yerel basında çıkan haberlerle ilgili olarak, Valilik makamının 18 Nisan 2017 tarihli oluruyla gerekli soruşturma yapılmıştır. Soruşturma neticesinde, yer değişikliği yapılarak konu Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Disiplin Daire Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na 4 Temmuz 2017 tarihli yazı ile değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu konuya ait işlemler Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2017/12969 soruşturma numaralı dosya ile de işlem görmüştür."

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