Eşinin ailesinin evine giden koca, pompalıyla dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı

Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine giden Mustafa D., pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Mustafa D. ise olay yerinden kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Mustafa D., eşinin ailesinin evine gitti. Mustafa D., o sırada evin bahçesinde yemek yiyen ailenin üzerine, yanında getirdiği 2 adet pompalı tüfek ile ateş açtı. Olaydan sonra geldiği otomobil ile kaçan Mustafa D., kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı incelemede Birol Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ve Bekir Cihan Karakılıç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan Mehmet Kahya ve Filiz Kahya ise ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa D.'nin eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran ile akrabaları Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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