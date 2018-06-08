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Eşinin aracına bomba düzeneği koyan kocaya 9 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün(40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür (41), 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün(40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür (41), 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl 18 Temmuz'da meydana gelen olayda Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'nün otomobilinin altına, çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Bir fabrikada çalışan Yeliz Özgür'ün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevlileri aracı durdurdu. Aracının altında bomba düzeneğini gören Yeliz Özgür, araçtan uzaklaştıktan sonra polise haber verdi. Bomba imha ekibi, düzeneği etkisiz hale getirirken gözaltına alınan Sezai Özgür, tutuklandı. Sezai Özgür, hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekiplerinin mahkemeye sunduğu raporda, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ancak ateşleme düzeneğinin bulunmadığı, herhangi bir statik elektrik halinde ise bombanın patlayabileceği yönünde görüş bildirildi. Sezai Özgür, daha önceki duruşmada düzeneği internet ortamından araştırdıktan sonra çocuklarının oyuncaklarını da kullanarak yaptığını ve korkutmak amaçlı eşinin aracının altına koyduğunu söylemişti. Bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Sezai Özgür ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sezai Özgür'ün avukat Eray Oruç, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müvekkilim yargılanıyordu. Bomba raporu ve bomba uzmanının beyanları doğrultusunda bombanın sadece statik elektrikle patlayabilecek bir bomba olduğunu uzaktan kumanda veya zaman ayarlı bir bomba olmadığını, ancak bir insanın dokunması vasıtası ile patlayabileceğini öne sürdü. Dosya içinde müvekkilin bombanın statik elektrikle patlayabileceğini bildiğine dair tek bir delil mevcut olmadığı için ve bomba üzerindeki bağlantıların tamamen işlevsiz olduğu için müvekkilin suçun manevi unsuru oluşmadığından nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraat etmiştir. Diğer yandan bu bir bomba kullanıldığı için silah unsuru sayılmış olup mahkeme tarafından silahla tehdit suçundan ve patlayıcı madde kullanmak suçlarından cezalandırılmıştır" dedi.

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