HABER

Eşinin başından vurduğu kadın kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 gün önce Erkan Aksakal'ın (40), tartışma sonrası tabanca ile başına ateş ederek ağır yaraladığı eşi Gonca Aksakal (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 gün önce Erkan Aksakal'ın (40), tartışma sonrası tabanca ile başına ateş ederek ağır yaraladığı eşi Gonca Aksakal (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde cuma günü meydana geldi. Erkan Aksakal ile eşi Gonca Aksakal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erkan Aksakal, tabanca ile eşininin başına ateş etti. Ağır yaralanan Gönca Aksakal, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Karacabey Devet Hastanesi'ne buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ağrı yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Gonca Aksakal toprağa verilirken, olay sonrası yakalanan eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attıAhmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Rekor üstüne rekor geliyor Rekor üstüne rekor geliyor
Eski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldıEski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.