Eşinin başkasıyla birlikte olduğunu iddia etti, kayınpederini öldürdü

Bursa’da kayınpederini öldürerek ev sahibini rehin alan Yakup D.’nin, kendisi cezaevindeyken eşinin başkasıyla birlikte olduğunu iddia ettiği, bu konuyla ilgili kayınpederiyle tartışması sonucu cinayeti işlediği ve ev sahibini rehin aldığı ortaya çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak’ta kayınvalidesine ait evi ateşe vererek ev sahibini ise rehin alan Yakup D., çevredeki vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Kayınpederini öldürdüğünü ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Yakup D.’nin, cinayeti işlemesinin sebebi ortaya çıktı.

Zanlının iddiasına göre, cezaevinde olduğu süreçte eşi başka bir adamla görüşmeye başladı. Bu konuyla ilgili kayınpederi Mahmut Çiftçi ile görüşmek isteyen Yakup D., parkta tartışmaya başladı. Çocuklarını görmek istediğini söyleyen 27 yaşındaki şahıs, sinirlerine hakim olamayarak pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsüne saçma isabet eden 50 yaşındaki Mahmut Çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.