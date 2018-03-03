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Eşinin, boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Malatya'da kendisinden boşanmak istediği için eşi Kübra Fırat'ı av tüfeğiyle öldüren Hakan Fırat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eşinin, boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi (2)

TUTUKLANDI
Malatya'da kendisinden boşanmak istediği için eşi Kübra Fırat'ı av tüfeğiyle öldüren Hakan Fırat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadesinin ardından hastaneden sağlık kontrolünden geçirilen Fırat, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Hakan Fırat, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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