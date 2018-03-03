Eşinin, boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürülen 1 çocuk annesi Kübra Fırat'ın (21) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sanayide çalışan Hakan Fırat, dün akşam Çarmuzu Mahallesi'ndeki evlerinde 1 yaşındaki oğlunun annesi 2 yıllık eşi Kübra Fırat ile kadının boşanma isteği üzerine tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Kübra Fırat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kadının cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hakan Fırat'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum