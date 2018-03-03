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Eşinin, boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürülen 1 çocuk annesi Kübra Fırat'ın (21) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürülen 1 çocuk annesi Kübra Fırat'ın (21) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sanayide çalışan Hakan Fırat, dün akşam Çarmuzu Mahallesi'ndeki evlerinde 1 yaşındaki oğlunun annesi 2 yıllık eşi Kübra Fırat ile kadının boşanma isteği üzerine tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Kübra Fırat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kadının cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hakan Fırat'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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