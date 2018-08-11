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Eşinin dövdüğü kadın, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

ADANA'da eşi Özkan T.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi Özkan T. tarafından dövülen Zülal T. (22), ağır yaralandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57202 Sokak'ta meydana geldi. Zülal T. ve eşi Özkan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Özkan T. eşini dövdü. Gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Zülal T., çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zülal T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan Özkan T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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