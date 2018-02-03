Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Gönen ilçesinde, Mehmet T., iddiaya göre, eşi E.T.'nin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu, vücuduna isabet eden saçmalarla öldü. E.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Gönen ilçesi kırsal Sarıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Avdan dönen Mehmet T., eşinden bahçe girişine bıraktığı av tüfeğini getirmesini söyledi. Av tüfeğini alan E.T.,eşinin yanına giderken, silah ateş aldı ve Mehmet T. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T.’nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma, E.T.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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