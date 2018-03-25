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Eşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

ADANA'da eşi Cafer Özveren'in (24) kıskandığı için eve kilitlediği Gözde Özveren (22), polis tarafından pencere kürekle kırılarak kurtarıldı.

Eşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi Cafer Özveren'in (24) kıskandığı için eve kilitlediği Gözde Özveren (22), polis tarafından pencere kürekle kırılarak kurtarıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerini severek evlenen Gözde ve Cafer Özveren arasında zaman zaman tartışma yaşamaya başladı. Eşini aşırı kıskanan Cafer Özveren, dışarı çıkmaması için olay günü sabah erken saatlerde Gözde Özveren'in üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı. Saatlerce evde mahsur kalan Gözde Özveren, ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. Genç kadın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine Özveren, 155'i arayıp polislerden yardım istedi.
KORKUDAN TİTREDİ
Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadın ile görüştü. Demir şebekenin arkasına titreyerek konuşan genç kadın, "Lütfen kocama haber vermeyin. Onu aramayın, beni buradan çıkarın" dedi. Bunun üzerine polisler, Özveren'i kurtarmak için şebekeyi kürekle kırdı. Açılan boşluktan dışarı çıkan Gözde Özveren, ağlayarak polis aracına bindi, artık bu evde kalamayacağını belirterek, sığınma evine gitmek isteğini söyledi. Polis Cafer Özveren'i bulmak için çalışma başlattı.

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Eşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardıEşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardıEşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardıEşinin eve kilitlediği kadını, polis kurtardı

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