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Eşinin ihbar ettiği öğretim üyesine 7.5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak ve örgütün kriptolu yazışma programı ‘ByLock' programını kullanmak suçundan tutuklu yargılanan öğretim üyesi Çağrı Ş. hakim karşısına çıktı. Eşi Tuğba D.Ş.'nin.FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihbarda bulunduğu Çağrı Ş.'ye, 7.5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Çağrı Ş. ve tanık eşi Tuğba D.Ş. hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanık Tuğba D.Ş., şöyle dedi:

"Ben daha önce Amerika'daydım. 2011 yılında buraya geldim. Evliliğimizde çatırdamalar oluyordu. Amerika'dayken eşimin bu yapıyla bağlantısı olduğu yönünde şüphelerim vardı ve bu bağlantısını kesmesini istedim. Bu durumdan rahatsız oldum ve boşanmak için Amerika'dan buraya geldim."

Eşini cezaevinde ziyaret ettiğinde kendisine ByLock programını kullandığını söylediğini öne süren Tuğba D.Ş., "Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama, Kayseri T tipi Cezaevine gittiğimde HTS ve HİS kayıtlarını incelediğim için, ısrarla ByLock kullanıp kullanmadığını sordum. Eşimde bana ByLock programını indirip kullandığını söyledi" diye konuştu.

'EŞİM RESMİ KURUMLARA VERDİĞİM NUMARAYA BYLOCK İNDİRDİ'

GSM hattının takılı olduğu telefonuna da eşi Çağrı Ş.'nin 'ByLock' programını yüklediğini iddia eden Tuğba D.Ş., "Benim kullandığım ve tüm resmi kurumlara verdiğim numaraya da ByLock indirdi. Şuan mesleğimden ihracım. Önceden Erciyes Üniversitesi'nde akademisyendim. Ardından da benim kullandığım telefonu kayınvalidemle değiştirmemi istedi. Ben bunu başta anlamamıştım ama, daha sonra bu şekilde yaparak işi karıştırma amacıyla yaptığını düşündüm'' ifadelerini kullandı.

'EŞİMİN BANA İFTİRA ATMASI İÇİN HİÇ BİR NEDEN YOK'

Tutuklu sanık Çağrı Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle devam etti:

"O zamanlar benim akıllı telefonum yoktu. Eşimin telefonunu ben kullandım. Eğer, onun hattıyla ilgili bir sıkıntı varsa tüm sorumluluk bana ait. Cezaevinde kendisine 'ByLock'u (ben indirdim) demedim. Eşim öyle yorumlamış olabilir. Annemle telefonlarını değiştirmelerini istedim çünkü, eşimin kullandığı cihaz biraz bozuktu. Eşimin bana iftira atması için herhangi bir nedeni yok."

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık Çağrı Ş.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair ihbar ve eşinin beyanlarını da dikkate alarak 7.5 yıl hapis ile cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

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