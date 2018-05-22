Eşinin katili müebbet alınca 'Bugün benim bayramım' dedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, çalıştığı oto yıkamacıda çıkan kavgada Ramazan Barış'ı bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sait Özdemir, ömür boyu hapse mahkum edildi. Barış'ın eşi Celile Barış karara, "Bugün, benim bayramım oldu" diye sevindi.

Olay, 2 Aralık 2017 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Ali Barış'a ait oto yıkamacıda çalışmaya başlayan Sait Özdemir, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada patronunun yeğeni Ramazan Barış'ı 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ramazan Barış, 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanan Sait Özdemir'in geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Sorgu aşamasında da olağan dışı davranışlarda bulunan Özdemir, Sulh Ceza Hakimliği'nce akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede Sait Özdemir'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenlendi.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sait Özdemir'in yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Sait Özdemir, öldürülen Ramazan Barış'ın eşi Celile Barış ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ağlayarak, eşinin katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Celile Barış, "4 çocuğumun babasını katleden bu adama en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu katil kendisini kurtarmak için eşimin kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğu iftirasını atmıştır. Adaletinize güveniyorum" dedi.

'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'

Son sözü sorulan sanık Sait Özdemir ise olay anının nasıl gerçekleştiğini tam olarak hatırlamadığını ileri sürüp, tek hatırladığının, kendisine geldiğinde elinde kan ve bıçak olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sait Özdemir'i 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.

'BUGÜN BAYRAMIM OLDU'

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyetine teşekkür eden Celile Barış, "Ülkede gerçekten adalet varmış. Bugün, benim bayramım oldu. Allah sizden razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

