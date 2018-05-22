HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eşinin katili müebbet alınca 'Bugün benim bayramım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, çalıştığı oto yıkamacıda çıkan kavgada Ramazan Barış'ı bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sait Özdemir, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, çalıştığı oto yıkamacıda çıkan kavgada Ramazan Barış'ı bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sait Özdemir, ömür boyu hapse mahkum edildi. Barış'ın eşi Celile Barış karara, "Bugün, benim bayramım oldu" diye sevindi.
Olay, 2 Aralık 2017 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Ali Barış'a ait oto yıkamacıda çalışmaya başlayan Sait Özdemir, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada patronunun yeğeni Ramazan Barış'ı 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ramazan Barış, 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Olaydan sonra yakalanan Sait Özdemir'in geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Sorgu aşamasında da olağan dışı davranışlarda bulunan Özdemir, Sulh Ceza Hakimliği'nce akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede Sait Özdemir'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenlendi.
AĞLAYARAK İFADE VERDİ
Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sait Özdemir'in yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Sait Özdemir, öldürülen Ramazan Barış'ın eşi Celile Barış ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ağlayarak, eşinin katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Celile Barış, "4 çocuğumun babasını katleden bu adama en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu katil kendisini kurtarmak için eşimin kendisine ahlaksız tekliflerde bulunduğu iftirasını atmıştır. Adaletinize güveniyorum" dedi.
'OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM'
Son sözü sorulan sanık Sait Özdemir ise olay anının nasıl gerçekleştiğini tam olarak hatırlamadığını ileri sürüp, tek hatırladığının, kendisine geldiğinde elinde kan ve bıçak olduğunu belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sait Özdemir'i 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti.
'BUGÜN BAYRAMIM OLDU'
Kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyetine teşekkür eden Celile Barış, "Ülkede gerçekten adalet varmış. Bugün, benim bayramım oldu. Allah sizden razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

PARTNERNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorularNihat Hatipoğlu'na sorulan ilginç sorular
Esenyurt'ta Uber sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyonEsenyurt'ta Uber sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyon
- Acil Servis önündeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında- Acil Servis önündeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.