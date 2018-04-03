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Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı yaralandı.Olay, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Girelli Mahallesi’nde meydana geldi.

Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı yaralandı.
Olay, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Girelli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Ramazan Ö. (42), bahçesinde sürgü amaçlı kullanmak üzere Zeytinlik mevkindeki tarlasından meşe ağacını keserken, eşi Aysel Ö. (39) ve kızı Meral Ö. (19) de ağacı tutarak yardımcı olmak istedi. Ağacın beklenenin aksine ters yöne doğru düşmesi sonucu Aysel Ö. ve kızı Meral Ö. ağacın altında kaldı. Aysel Ö. başından darbe alırken, kızı Meral Özdemir ise bacaklarından yaralandı. Ramazan Ö., durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından kurtarılan 3 çocuk annesi Aysel Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlerken, bacaklarından yaralanan kızı Meral Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eşi ölen ve kızı ise yaralanan Ramazan Ö.’nün ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aysel Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

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