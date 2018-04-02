Eşinin kullandığı kamyonetin altında kalan kadın öldü

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan Hamide Uçar (58), yaşamını yitirdi.
Kula'nın kırsal Şehitlioğlu Mahallesi, Cüceler mevkisindeki tarlasında eşi ve çocukları ile çalışan Durmuş Uçar (67), saat 18.30 sıralarında Salihli ilçesindeki evlerine dönüş için hazırlığa başladı. 45 ZV 427 plakalı kamyoneti ile tarlada geri manevra yapan Uçar, bu sırada otların arasında oturan eşi Hamide Uçar'ı görmeyerek, çarptı. Kamyonetin arka lastiği, Hamide Uçar'ın üzerinden geçti. Eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Uçar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Uçar'ın cesedi otopsi için Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, eşinin ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Durmuş Uçar'ı gözaltına aldı. Kamyonet sürücüsü Uçar, jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAF
Ankara merkezli 4 ilde operasyon!
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum