Eşinin kullandığı kamyonetin altında kalıp, can verdi (2)

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, eşinin geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Hamide Uçar için bugün ikindide Salihli Gümüş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uçar'ın yakınları ve komşuları katıldı. Uçar'ın ölümüne neden olan ve jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılan eşi Durmuş Ali Uçar ise cenazeye katılamadı. Kılınan namazın ardından Uçar'ın Karaağaç Mezarlığı'na götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ (Manisa), (DHA)
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