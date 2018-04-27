HABER

Eşinin otomobilinin altına bomba koyan kocanın tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Ö.'nün (41) tahliye talebi reddedildi.

Eşinin otomobilinin altına bomba koyan kocanın tahliye talebine ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Ö.'nün (41) tahliye talebi reddedildi.
Geçen yıl 18 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, fabrikada çalışan Sezai Ö. boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına, çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Yeliz Ö.'nün iş çıkışı bindiği aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Aracının altında bomba düzeneğini fark eden Yeliz Ö., kaçarak uzaklaştı. Düzenek, bomba imha uzmanı tarafından etkisiz hale getirildi. Tutuklanan Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Sezai Ö., eşi Yeliz Ö. ve avukatlar katıldı. Sezai Ö. önceki duruşmada ifadesinde bombayı patlatmak için değil, korkutmak amaçlı otomobilin altına koyduğunu söylemişti. Bugünkü duruşmada Yeliz Ö.'nün avukatı, sanığın tehdit amaçlı değil, kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini ve en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sezai Ö.'nün avukatı ise müvekkilinin korkutmak amaçlı eylemi gerçekleştirdiğini, düzeneğin sadece statik elektrikle patlayabileceği konusunda raporların bulunduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Eşinin otomobilinin altına bomba koyan kocanın tahliye talebine retEşinin otomobilinin altına bomba koyan kocanın tahliye talebine ret

Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!
24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

Mersin'de vahşet! Kayıp bar işletmecisinin cesedi korkunç halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.