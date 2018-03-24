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Eşinin sevgilisini öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:03 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Irmak S.'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oturduğu, olay gecesi Eskişehir'e gelip Orhan Çelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü belirtildi. Irmak S., eşiyle ilişkisi olan Orhan Çelik ile olaydan önce tartıştıklarını, Çelik'in kendisine ağır hakaretlerde bulunup küfür ettiğini öne sürdü. Irmak S.'nin eşi Serap S. ise ifadesinde eşi ile ayrı olduklarını, öldürülen Orhan Çelik ile de imam nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını söyledi.

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