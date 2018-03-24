Eşinin sevgilisini öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Irmak S.'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oturduğu, olay gecesi Eskişehir'e gelip Orhan Çelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü belirtildi. Irmak S., eşiyle ilişkisi olan Orhan Çelik ile olaydan önce tartıştıklarını, Çelik'in kendisine ağır hakaretlerde bulunup küfür ettiğini öne sürdü. Irmak S.'nin eşi Serap S. ise ifadesinde eşi ile ayrı olduklarını, öldürülen Orhan Çelik ile de imam nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını söyledi.
FETÖ'nün şantaj arşivi ortaya çıktı!
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
Bakanlık açıkladı! Bir ayda 2 milyon kişi e-Devlet'te mirası sorgulamış
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
ABD bu olayla çalkalanıyor!
Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum