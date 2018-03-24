Eşinin sevgilisini öldürdü (3)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak Saat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.