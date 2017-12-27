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Eşinin sevgilisini öldüren koca için imza kampanyası

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 08:29 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan Tayfun Vuran'ın (35) serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, Ayaspaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Saray’daki bir fabrikada çalışan Tayfun Vuran, iş yerinden erken çıkıp, evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip, telefonla eşi Kader Vuran’ı aradı. Kader Vuran, eşinden çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istedi. Tayfun Vuran ise ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader Vuran, kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun Vuran, 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardıropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim’i yakaladı.

Tayfun Vuran, mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim’i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader Vuran’ı bıçakla yaraladı. Tayfun Vuran, polisi arayıp, kendisini ihbar ettikten sonra eve sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tayfun Vuran, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Olayın ardından imza platformu ‘www.change.org’ üzerinden Tayfun Vuran’ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, ‘Değer verdiği eşinden uğratıldığı alçakça ihanet sonucu bir gecede hayatı kararan, ailesi için gece yarısına kadar çalışıp, gördüğü manzara karşısında aslında en büyük mağduriyeti yaşayan Tayfun Vuran kardeşimiz için adalet istiyoruz. Unutmayalım ki yaşanan bu talihsiz durum, hepimizin başına gelebilir’ denildi.

Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı’na iletileceği belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
bence serbest bırakılmalı ALLAH kimse başına vermesin
Adam Haklı Beyler Dağılın kadın ölmemişya keşke o da ölseydi.
KESİNLİKLE BU ADAM SUÇSUZDUR BİR İNSAN NAMUSU İÇİN YAŞAR KANUNLAR NAMUSLU İNSANLARIN KORUNMASI İÇİN VARDIR BU İNSANDA DOĞAL OLARAK ASLINDA YAPILMASI GEREKENİ YAPTI İNSANLIK HALİ KOLAY KABUL EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL HERKES EMPATİ KURSUN KENDİNİ O ADAMIN YERİNE KOYSUN BU İNSAN KATİL DEĞİLDİR DERHAL SERBEST BIRAKILIP EMSAL OLMALIDIR ADALET BAKANLIĞINI HAKİM VE SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN ONA GÖRE KARAR VERİN EĞER ORTADA BİR SUÇLU ARANIYORSA O ALDATANDIR ALDATILMAK EVLİ BİR İNSAN İÇİN ÖLÜMDEN DAHA BÜYÜK BİR YIKIMDIR.
yahu suçlu kadın ama adam ölüyor
@thepain yok yav senin kafan yerindemi o zaman her kuyruk sallayanın peşine gitmeyeceksin gidersen geberir gidersin
her zaman türk olduğumuz için gurur duymuşuktur bu gibi olaylarda yarginin bizim örf ve adetlerimize göre karar vermesi gerekir adam yapmasi gerekeni yapmistir. yapmasa ülkemizde sokağa cikamaz herkes dışlar savunmuyorum gerçekleri söylüyorum
bu yorumlara baktığımda İŞİD kafalı vahşi yobazların olduğunu dehşetle görmekteyim.
İKİ PİSLİK YÜZÜNDEN ...kocasını aldatan bir pislik evli bir kadınla yatan ikinci pislik..adamın hayatı karardı..def et o utançla yaşasınlar..hapisle ne uğraşıyorsun..bu arada namus sadece kadında değil erkekteki de namus şeref..kadın aldatınca namussuz oluyorsa evli bir kadınla yatan erkek de namussuzdur.
Hepiniz katil ruhlusunuz, ne demek adam haklı? yarın öbür gün birbirine gıcık olanlar bir şekilde öldürüp bahane sunabilirler. kimse kimseyi öldüremez, bunu isteyenlerin çocuklarının başına gelebileceğini unutmasın, ALLAH BÜYÜK ey vahşi gafiller
maalesef şuan yeniaktürkiyenin akyargısı görev başında şayet karın yakalanınca sevgilisiyle birlikte seni öldürseydi beraat eder ödül alırdı ama sen maalesef
Kesinlikle serbest bırakılmalı ama Adelet sistemi bile şaştı günümüz Türkiyesinde neyazıkki adam karısını öldürene kadar döver kaçtane bıçak darbesi alır polisler yakalar ve savcı serbest bırakır bu adamda evladının yatak odasında karısının aşığını yakalar ve öldürür ellerine sağlık çokta iyi yapmış sonunda ceza değil serbest kalmalıdır.
Herkesin suç işlemek için bir nedeni var. Önemli olan o anda bu suçu işlememek. Allah'ın verdiği canı Allah'ın alacağını herkes bilir, adam öldürmek hukukumuzda da dinimizde de suçtur. Ama buradaki sözde müslümanların çoğu suçsuz demiş. Peki bu adam o anda adamı öldürmeyip bi güzel benzetip, karısının bu ahlaksızlığını kullanarak onu boşayıp çocuklarını yanına alsaydı ne olurdu? Bu adam daha mı az namuslu olurdu. Şimdi ne oldu, o çocuklar ahlaksız bi annenşn elinde büyüyecek ve başlarında babaları olmayacak. Bu daha mı iyi, bu adam adam öldürmüş ve çocuklarını da madur etmiştir. Ceza almalı
bu adam suçludur! en azından aldatan karısının karnında bir can var. Onu düşünerek öldürmeye teşebbüs etmemeliydi.
verilen ceza en iyisidir eger bu kişi onu öldürmeyip polise teslim etseydi 2 saatte geri çıkardı ve yaptıgıyla kalırdı
Ya kardeşim eve gelen adamda suçlu ancak esas suç kadında. Kadın eve erkek aldıktan sonra Serkan olmaz Murat olur. Bence yine de ikisini de öldürmek hata. Ancak dikkat ediyorum bu tip durumlarda kimse karısını değil evde yakaladığı adamı öldürüyor. Sen şimdi hapise gireceksin, sen varken eve erkek alan kadın sen içeri girince daha fazlasını yapmayacak mı?
sonuçta katil bu adam namus bahanesine sığınma devri geçti o karıya çakıcaklar sen cezaevindeyken şimdi koru namusunu çaktıracak karı zaten çaktırır her türlü senin insan öldürmenlemi vazgeçicek en ağır ceza verilmeli sende adam gibi kadınla evlenseydin zorlamı girdi o adam senin evine çomar inşallah müebbet yersin senin gibi yalandan namus çomarlarına ibret olur bu tipler zaten adam insan öldürmeye hazır meğilli tipler namus vs bunlara bahane halktaki mantığa bak adam yapmasını gerekeni yapmış mış ulan bu adamın insan öldürmesiylemi karısı namuslu olucak o karı zaten yolluki adam almış eve
@lanvin1 senin mantığına göre adamı öldürdükten sonra her şey temizlenmiş eskisine dönülmüş olacak ve gül gibi hayatlarına devam edecekler öyle mi ? ne mal adamsınız konunun namus temizlemeyle hiç alakası yok
@lanvin1 çok büyük lokma yeme çok büyük konuşma dünya küçük düşün
@lanvin1 çok büyük konuşma oğlum bak allah kimsenin başına böyle olaylar vermesin o anki düşünce karşısında sen deyil hiç kimse neyin neticesi olaçak düşünmez bilesin karısıda öldürmesi lazımdı dediklerin doğru erkek iceri kadın dışaqrda istediğini yapar zaten yapmaya musaitti kocaya en basit ceza verilmesi lazım burda.
adam hapise,diğeri mezara kadın icraata devam.yazık bir anlık sinir adamların hayatını mahvediyor.aslında kadının da iyi bir ceza alması lazım
ALDATMA YAPAN ERKEK YADA KADIN KİM OLURSA OLSUN AYNI CEZAYI HAK EDİYOR. YALNIZZZZZZZZ BENCE BU BU ÖLDÜRME İŞLEMİNİ DEVLET YAPMALI VE HEMEN CAN VERMEMELİ. İHANETE UĞRAYAN BİLE VERİLEN CEZA KARŞISINDA İNSANA BU YAPILIRMI DİYE ACIMALI.....evliliği yürütemiyorsan sevmiyorsan boşanın ne erkek nede kadın aldatmamalı.boşandıktan sonra ne haltyerlerse yesinler.ha boşandıktan sonra bir birlerini rahatsız ederlerse yada tehdit eder lerse aynı ceza uygulanmalı. soooonucta devlet olmalı oda yok. DEVLETİ İNSANLAR TOPLULUĞU OLUŞTURUR.
Aynısını erkek aldattığı zaman kadını öldüren eş için de istediğinizde insan olursunuz...
bu gibi durumlarda aldatan kişi çekmelidir işlenen suçun cezasını.O zaman çok adil olur
adamı dolapta yakaladığında diz çöküp af dilediğini mi sanıyorsunuz? illa ki o da başına geleceği bildiği için saldırmıştır, öldürmeye, en azından yaralamaya çalışmıştır. orası öldüren adamın evi olduğu için nefsi müdafadan serbest bırakılmalı.
kocasını evde başka kadınla yakalayan kadınlar da aynı şeyi yapsa mı yani?
Keşke kadını da öldürebilseydi. Bu gibi olaylarda bence devlet suçlu. Ülkemizde hiç bir suçun caydırıcı cezası yok. Böyle olunca insanlar adaleti kendileri sağlamaya çalışıyor. İnszanların ölüm cezası verdiği böyle zina suçları devlete göre suç bile değil.
ceza aldıgı taktırde adaletın bıttıgı anlaşışlır burda ceza akması gereken kadındır yatak odasında adımı cıplak yakalıycak ee turk medını kanuna göre göz yuömcaksın mılletı boy boyle ahlakını edebıını bozuyor bu adlet sistemı..kadın istemıyorsa boşancak ayrılcak evlılık catısı altında boyle bısey hazmedılmez.....
Bence de serbest bırakılmalı bu olayda bir sürü mağdur var evet ölen de mağdur ama evde 3 çocuğun varken elin evli kadınının evine gidip horozluk yaparken odasında uyuyan 7 yaşındaki çocuğun dolabına saklanıyorsun geberiyorsun adamın da hayatını karartıyorsun o 7 yaşında ki çocuğun da hayatını karartıyorsun kendi 3 çocuğunun da hayatını karartıyorsun o çocuklar bu durumu ileride kimseye anlatamaz bizim pederi horozluk yapmaya gittiği evde tavuk gibi doğramışlar biz küçükken mi diyecekler
Allaha havale etseydi keşke. insan öldürmek büyük günah kadından ayrılıp kendine yeni bir yol çizseydi keşke.
adam zorla eve girer karına kızına pislik yapar onları korursun o nefsi müdaafa zatenayrı mesela karı adamı almış eve allah bilir kaç zamandır çaktırıyor buna bu çomarda gelip onu öldürüyor şimdi namusunumu kurtarmış oluyor ne mal insanların olduğu ülke burası ya hala çomar zihniyeti kader mahkumumu oldu şimdi bu çomar geçin bunları ya katildir idam çıkmalı böyleleri hemen asılmalı
@lanvin1 ne gerzek insansın.namusunu kurtarmakla alakası yok.o anda yaşadığı ihanetten ötürü yıkıma uğruyor kendini kaybedecek kadar çok sinirleniyor.bunun akabinde yaşanıyor olay.umarım bu tip bi durum senin başına gelmez..
Böyle bir durumda imza durumu değiştirmez. Elbette diğer cinayetlerden farklı ama yine de cinayete sebep değil bu durum. Ceza da indirim vs. olur zaten.
@bilge14bilge ALLAH ALLAH NE DEMEK CİNAYETE SEBEP DEĞİL BİR İNSAN BAŞKA HANGİ HALDE CİNAYET İŞLEYEBİLİR Kİ BU CİNAYETTE DEĞİL SADECE BİR PİSLİK DAHA ORTADAN KALKMIŞ OLDU...AYRICA BU KADAR RAHAT OLMAYIN NAMUS SİZİN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLSE FAZLA SÖZE GEREK YOK ZATEN...
ben anlamıyorum böyle bir adalet anlayışımız varken..ülkede adalet yok diyebilmek tuhaf....bu ülke ahlaki yönden çökmüş mahfolmuş durumda...tamam ben kadın doğru bişey yaptı demiyorum fakat...KUSURA BAKMASIN ERKEKLERDE AZCIK KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN..KADİR KIYMET BİLSİN...ÇAPKINLIĞI YALANI DOLANI BIRAKIP...EMPATİ YAPSIN...BAKALIM NE OLACAK SONUÇ...ERKEKTİR YAPAR..NAMUS..VARDA MADEM...BENDE DİYORUMKİ..EĞER BİR KADIN KOCASINI ALDATIYORSA ORADA ÇOK BÜYÜK İŞLER VARDIR....
@gulumser_08 gecenin geç vakitlerine kadar evine ekmek götürmek için çalışan bir adamdan bahsediliyor yukarıda, senin fikrindeki kadınların kocasını aldatması için ortada büyük işler aramaya gerek yok. 1 can gitmiş 1 hayat kararmış, 4 çocuk babasız kalmış, sen olayın fantazi bölümündesin. Allah senin fikrindeki kadınlardan erkekleri korusun...
katili savunanların tek söylediği şey hepinizin başına gelebilr.bunu düşünen kişi eşinden şüphe ediyor demektir.ben asla böyle bir şeyin başıma gelmeyeceğinden eminim.iyi bir aile hayatına sahip olan kimsenin başına asla böyle bir olay gelmez.bunu savunanlar kendi eşlerinden şüphe eden kişilerdir.Ne dinimizde ne kanunlarda bunun yeri yoktur ve bu bir cinayettir.sen haklıyken haksız duruma düştün.bu kişiye sorsanız şimdi bin kere pişmandır.kendi çocuklarının da hayatını kararttı karşısındaki adamın 3 çocugunun da.bunları da düşünün.ortada biri doğmamış 5 çocuk var yazık değil mi hepsi babasız
Onu yargılayan sayın hakim bey empati yapsın aynı şey kendi başına gelse acaba siz devam edin ben sonra gelirim mi derdi tavrını merak ediyorum. Onları geberten imanlı arkadaşımın hiç suçu yoktur adalet varsa hemen serbest kalmalı pisli temizlediği içinde devlet tarafından ödüllendirilmeli. Adalet beklıyoruz
Evet adam yargılanmalı fakat aldığı cezayı kadın çekmelidir...
İlk öncelikle ALLAH kurtarsın ve yardımcısı olsun. Mevlam tez zamanda çıkmasına vesile olur inşallah. KARDEŞİM ELLERİNE SAĞLIK ALLAH YARDIMCIN OLSUN. DUALAR SENİNLE. ALLAH KİMSEYİ BU POZİSYONLA KARŞILAŞTIRMASIN
Bence de serbest bırakılmamalı evet ağır bir durumla karşı karşı kalmiş amma öldürmek çare değil,hukuk hukukluğunu yapmalı,böyle bir durumda onun yapacağı ellerini bağlayıb kimseye demeden devlet kolluk kuvetlerini çağırıb teslim etmesiydi,nihayet eşide adice suç işlemiş artık öldüren bir toplum değilde haksızlığımıza uğradğımızın tesbitine baş vurmaliyiz.Cezasını çekmeli .
Çapkınlık ve karektersizlik aynı değildir. Öncelikle evli bir kadının evine kadar gitmek karektersizlik ve aptallıktır onu davet eden kadın daha aptal ve daha karektersizdir. Adam (malesef) gerekeni yapmıştır..
adam haklı diye imza toplayanlar. şaka gibi.
Aldatan kişileri öldürmenin cezası olmamalı. Aldatdığı kesinse tabi. Kanıtlanmışsa.
Büyük bir talihsizlik o adama geçmiş olsun ama cezasını kendisi değil adalette aramalıydı sonuçta Allahın verdiği canı sadece Allah alır yok yere başını yakmış oldu değermi değmezdi bence yazık olmuş
ÖLEN HAKETMİŞ SONUNA KADAR
Gerekeni yapmış. Burdaki tek olumsuz durum eline pis kanları bulaşmış.
Beyler zaten burda yorum yapan İnsanların çogu Bilgili kültürlü insanlar Empati diye bişey var kendini karsındaki insanın yerine koyma Allah göstermesin Bizim başımıza geldi ne yapmamız lazım? Hayat arkadasım dedigin insan evinde senin yatagında ve evdede senin çocugun uyuyor Ya aman boş ver çok medeni düsünçeli olup cıplak ne yapıyon sen kardesim usume al sunu üstüne giymi dersin? Bu adam kim ne derse desin Kanında Türk kanı varsa varmışta Helal olsun Derim En dogru olanı yapmış böyle Ekmeginde işinde namusunda helalında olan insanı anından öperim ve Adalet varsa serbes kalmasını isterim
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