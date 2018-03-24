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Eşinin sevgilisini öldüren zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı olan eşinin birlikte yaşadığı öne sürülen şahsı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.Eskişehir’de, şiddetli geçimsizlik sebebiyle bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.’nin, birlikte yaşadığı Orhan Çelik’i tek kırma av tüfeğiyle dün gece vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde oturduğu Irmak S., olay gecesi Eskişehir’e gelerek Orhan Çelik’i av tüfeğiyle öldürdüğü bildirildi.

Eşinin sevgilisini öldüren zanlı adliyede

Eskişehir’de, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı olan eşinin birlikte yaşadığı öne sürülen şahsı öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Eskişehir’de, şiddetli geçimsizlik sebebiyle bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.’nin, birlikte yaşadığı Orhan Çelik’i tek kırma av tüfeğiyle dün gece vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde oturduğu Irmak S., olay gecesi Eskişehir’e gelerek Orhan Çelik’i av tüfeğiyle öldürdüğü bildirildi. Irmak S., ifadesinde eşiyle ilişkisi olan Orhan Çelik ile olaydan önce tartıştıklarını, Çelik’in kendisine ağır hakaretlerde bulunup küfür ettiğini iddia etti.
Öte yandan Irmak S.’nin eşi Serap S. ise, verdiği ifadesinde eşi ile ayrı olduklarını, öldürülen Orhan Çelik ile imam nikahlı olarak beraber yaşadıklarını söyledi.

Eşinin sevgilisini öldüren zanlı adliyede

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