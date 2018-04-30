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Eşinin sıkıştırdığı sürücü, otomobile çarptı: 8 aylık bebek ile 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, otomobil sürücüsü eşi tarafından şaka amacıyla yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip, önündeki otomobile çarptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, otomobil sürücüsü eşi tarafından şaka amacıyla yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen Gülcan Baş, panikleyip, önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu kazada, 8 aylık bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, şaka amacıyla sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, Mesut Yoldaş yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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