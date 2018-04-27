HABER

Eşinin tabancasıyla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

KONYA'da Gülay K.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Gülay K. (58), emekli polis memuru eşinin tabancasıyla intihar etti. Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Dedeler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, elektrik trafosu arkasında kanlar içinde yatan kadını gördü. Çocuklar hemen yakınlardaki sitenin güvenlik görevlisinin yanına giderek durumu anlattı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 3 çocuk annesi Gülay K.'nin öldüğünü tespit etti. Yanında tabanca bulunan kadının cep telefonundan, eşi Yusuf K.'ye ulaşıldı. Olay yerine gelen Yusuf K., eşini teşhis etti. Gülay K.'nin, 15 yıl önce polislikten emekli olduğu öğrenilen eşinin tabancasını evden alarak intihar ettiği belirtildi. Yusuf K. de polise verdiği ifadesinde, eşinin zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşadığını bu nedenle de ilaç kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşımAbdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım
İstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şok baskın! Çok sayıda gözaltı var
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.