HABER

Eşinin yanında intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

BURDUR'da, çiftçilik yapan İ.G.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, çiftçilik yapan İ.G. (55), kullandığı traktörün üzerinde ruhsatsız tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay anında eşi de yanında olan İ.G., tedaviye alındı. Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan İ.G., dün saat 14.00 sıralarında tarlaya gitmek için 15 DP 946 plakalı traktörle evden ayrıldı. Yanında eşi Aysel G. de bulunan İ.G., Palaz mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle traktörü durdurup, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla başına ateş etti. Kan içinde yere yığılan İ.G. için Aysel G., yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G., ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İ.G.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, Aysel G.'yi ifadesi için karakola götürdü.

FETÖ'de çocuk pornosu skandalı! FETÖ'de çocuk pornosu skandalı!
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.