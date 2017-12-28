Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş- dolaş gördüğü iddiasıyla bıçakla yaralayan Erkan Ç.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Olay, Kocasinan İlçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki fuar alanında 21 Eylül'de meydana geldi. Eşi Anna Ç. ile birlikte sarmaş dolaş gördüğü aile hakimi V.Ö.'yü sırtından bıçaklayan ve tutuklu olarak ilk yargılandığı mahkemede tahliye olan Erkan Ç., 2'nci kez hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Erkan Ç. hazır bulunurken eşi Anna Ç. ve halen açıkta bulunan hakim V.Ö. katılmadı. Karar duruşmasında hakim V.Ö. 'yü öldürme niyetinde olmadığını söyleyen sanık Erkan Ç., "Benim hakimi öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım. Bıçaklamam aramızda yaşanan kavga sırasında oldu" dedi.
HAKİMLİĞİN YANINDA BOKS İLE İLGİLENİYOR
Boşanma davasına baktığı Anna Ç. ile yakınlık kurduğu iddiasıyla açığa alınan hakim V.Ö mahkemeye gönderdiği ifade de "Hakimliğin dışında boks ile yakından ilgileniyorum. Erkan Ç.'nin bana salladığı 10 yumruktan kaçtım. Beni meyve değil, ekmek bıçağı ile yaraladı. Tahliye olması sonrası hayati tehlike içindeyim, zira öldürme teşebbüsü içinde bulunmuştur. Yarım bıraktığı eylemini gerçekleştirme ihtimali var. Bundan dolayı sanığın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Bu kez ya beni öldürecek ya da kendisine karşı kendimi korumak amacıyla bir suç işlemek zorunda kalacağım" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda boşanma davalarına bakan 5'inci Aile Mahkemesi'nin geçici hakimi V.Ö.'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş dolaş gördüğü iddiasıyla sırtından bıçaklayan Erkaç Ç.'ye, 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
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