Eşiyle görüşemeyince çatıya çıktı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 31 yaşındaki C.A. tartışmanın ardından evi terk ederekr annesinin evine giden eşi ile görüşmek istedi. Eşiyle görüşemeyince apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen C.A. ikna edilerek indirildi.
Olay akşam saatlerinde, Gölcük Kavaklı Mahallesi 134. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.A. geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi ile görüşmek istedi. C.A. görüşemeyince apartmanın çatısına çıkarak, eşinin balkona çıkmasını istedi. Mahalle sakinleri çatıya çıkan C.A.'yı görünce polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri şişme yatak açarken, polis çatıya çıktı. Çatının kenarına giden C.A. zaman zaman ağladı. Polis bir süre görüştüğü C.A.'yı ikna etti. Aşağı indirilen ve sinir krizi geçirdiği belirlenen C.A. ambulansa bindiğinde ağlamaya devam etti. C.A. hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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