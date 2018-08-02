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Eşiyle ilişki yaşayan patronu vuran kocaya 23 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

BURSA'da, çay evinde çalışan eşinin ilişki yaşadığı patronu F.G.'yi (52) tabancayla yaralayan Sefer A.

Eşiyle ilişki yaşayan patronu vuran kocaya 23 yıl hapis istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, çay evinde çalışan eşinin ilişki yaşadığı patronu F.G.'yi (52) tabancayla yaralayan Sefer A. (52) ve onu suça azmettirdiği ileri sürülen ağabeyi Alaattin A.'nın (57) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sefer A., "Olay günü onun iş yerinin önünden geçerken, önümüze geçti. 'Eşinle nasıl ilişkiye girdim?' dedi. Ben de korkutmak için ayaklarına doğru ateş ettim. Karnına nasıl geldi, bilmiyorum" dedi.
Olay, mart ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddianameye göre, çay evi işleten F.G., yanında çalışan Sefer A.’nın eşi A.A. ile ilişkiye girdi. A.A. isimli kadın, durumdan şüphelenen eşine, patronuyla ilişki yaşadığını anlatıp, işten ayrıldı. F.G., olay günü eşi ve ağabeyi ile iş yerinin önünden geçen Sefer A.'nın önünü kesti. Sefer A., "Eşin ile nasıl ilişkiye girdim?" diyen F.G.'ye tabancasını çekerken, ağabeyi Alaattin A. da sopa ile başına vurdu. Sefer A.'nın 2 el ateş ettiği F.G. yaralandı.
KARDEŞE 23, AĞABEYE 18 YIL HAPİS İSTEMİ
Olayın ardından tutuklanan Sefer A.'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 23, Alaattin A.'nın da 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek'ten 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan F.G. de hazır bulundu.
'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'
Tutuklu sanık Sefer A., savunmasında asker emeklisi olduğunu belirterek, "Müşteki, eşimle ilişkiye girmiş. Zaten 15 gün kadar yanında çalıştı ve işten ayrıldı. Olay günü, eşim ve ağabeyimle bankaya ev kirasını yatırmaya gidiyorduk. Onun iş yerinin önünden geçerken, 'Siz hala buralarda mısınız, buradan gitmediniz mi daha?' diyerek, önümüzü kesti. 'Eşinle nasıl ilişkiye girdim? Hala da girerim' dedi. Üzerime geldi. Ağır tahriklerde bulundu. Ben de ruhsatlı tabancamı çıkarıp, önce havaya bir el ateş ettim. Korkutmak için ayaklarına doğru ateş ettim. Karnına nasıl geldi, bilmiyorum. Öldürmeye kastım olsa silahımda kalan 3 kurşunu da kullanırdım. Ağabeyim beni azmettirmedi" diye konuştu.
Ağabey Alaattin A. ise Balıkesir'den kardeşini ziyarete geldiği sırada olayın meydana geldiğini dile getirerek, "Ben kardeşimi azmettirmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraat istiyorum" dedi.
'KENDİ RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİM'
F.G. ise ilişkiye girdiği A.A.'nın, işten ayrıldıktan sonra eşinin telefon numarasını sorduğunu öğrendiğini ileri sürerek, "Bunu sormak için eşimle ne konuşacağını öğrenmek için önlerini kestim. O sırada Alaattin A., başıma sopayla vurdu. Alaattin A., kardeşi Sefer’i tahrik ederek, 'Vur, vursana, sıksana' diyordu. 2 defa bana ateş etti. A.A. ile ilişkim oldu; ama kendi rızasıyla. Şikayetçiyim."
Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A. ise F.G.'nin zorlaması sonucu onunla ilişkiye girdiğini ve 'taciz' şikayetinde bulunduğunu ileri sürdü; ancak yapılan kontrolde, A.A.'nın böyle bir şikayetinin bulunmadığı belirlendi.
Mahkeme heyeti, ağabey- kardeşin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Eşiyle ilişki yaşayan patronu vuran kocaya 23 yıl hapis istemiEşiyle ilişki yaşayan patronu vuran kocaya 23 yıl hapis istemi

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