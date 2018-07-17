Eşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldü

SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan eşiyle kavga eden Süreyya C. (27), iddiaya göre 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metreden zemine çakılan Süreyya C. yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı cezaevinden izinli çıkan Onur C. (34) ile eşi Süreyya C. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Süreyya C., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metre yüksekten zemine çakılan Süreyya C., yaşamını yitirdi. Onur C., gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Süreyya C.'nin cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri
Bedelli askerlik 2018 yaş ve ücret belli oldu mu? Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması
AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...
Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar şoke etti!
Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı
Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
'İnsan ömrü 175 yıla uzayabilir' Osmaniyeli bilim insanından flaş iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum