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Eşiyle kavga edip, 4'üncü kattan atlayan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan eşiyle kavga eden Süreyya C.

SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan eşiyle kavga eden Süreyya C. (27), iddiaya göre 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metreden zemine çakılan Süreyya C. yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde, Atik Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı cezaevinden izinli çıkan Onur C. (34) ile eşi Süreyya C. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Süreyya C., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yaklaşık 15 metre yüksekten zemine çakılan Süreyya C., yaşamını yitirdi. Onur C., gözaltına alınırken, cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Süreyya C.'nin cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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