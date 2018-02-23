Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşiyle kavga etmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçağı boynuna sapladığı belirten Handan Babat, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Handan Babat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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