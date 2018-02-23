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Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 15:05 | Son Güncelleme

YAŞAMINI YİTİRDİ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşiyle kavga etmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçağı boynuna sapladığı belirten Handan Babat, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşiyle kavga etmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçağı boynuna sapladığı belirten Handan Babat, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Handan Babat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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